Digital Business Day 2.0. Нур-Султан
Цель форума — объединить сообщество новаторов, представителей госсектора, корпораций и IT-компаний в одном месте и в одно время.
26 апреля в г. Нур-Султан пройдет форум Digital Business Day 2.0. С помощью подобных форумов мы способствуем развитию IT-предпринимательства, что повлечет создание различных цифровых продуктов для улучшения качества жизни населения.
Ключевые направления для обсуждения на форуме Digital Business Day 2.0:
— E-Commerce
— Blockchain
— IoT
— Big Data
— Cyber Sport
— AI
— AR/VR
— Digital Marketing
— NFT
— Digital Law
— FinTech
— Metaverse
В рамках форума пройдет Startup battle, а также конкурс по разработке игры, по которой в дальнейшем будут организовываться турниры мирового масштаба. В игре обязательно должны применяться своя криптовалюта и NFT-предметы. Разработка игры будет финансирована через проведение ICO/IEO/IDO при поддержке лаунчпад-платформы Umay Network. Жизнеспособные идеи будут отобраны и приглашены на Startup Battle в рамках форума Digital Business Day 2.0.
Для участия в конференции необходима регистрация.
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