Digital Business Day 2.0. Нур-Султан

Цель форума — объединить сообщество новаторов, представителей госсектора, корпораций и IT-компаний в одном месте и в одно время.

26 апреля в г. Нур-Султан пройдет форум Digital Business Day 2.0. С помощью подобных форумов мы способствуем развитию IT-предпринимательства, что повлечет создание различных цифровых продуктов для улучшения качества жизни населения.

Ключевые направления для обсуждения на форуме Digital Business Day 2.0:

— E-Commerce

— Blockchain

— IoT

— Big Data

— Cyber Sport

— AI

— AR/VR

— Digital Marketing

— NFT

— Digital Law

— FinTech

— Metaverse

В рамках форума пройдет Startup battle, а также конкурс по разработке игры, по которой в дальнейшем будут организовываться турниры мирового масштаба. В игре обязательно должны применяться своя криптовалюта и NFT-предметы. Разработка игры будет финансирована через проведение ICO/IEO/IDO при поддержке лаунчпад-платформы Umay Network. Жизнеспособные идеи будут отобраны и приглашены на Startup Battle в рамках форума Digital Business Day 2.0.

Для участия в конференции необходима регистрация.