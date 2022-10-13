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PROFIT Healthcare Day. Казахстан

Информационные технологии в здравоохранении — онлайн-конференция для владельцев, руководителей и ИТ-директоров медицинских учреждений.

Мероприятие пройдет 14 октября 2022 года
Место проведения — Казахстан

Организации сферы здравоохранения накапливают огромные объемы данных, однако эта информация до сих пор используется крайне неэффективно. А ведь переход на электронный документооборот — это далеко не все инновации, доступные в отрасли. Автоматизация рабочего места врачей, внедрение электронных медицинских карт, применение новейшего медицинского оборудования и технологий, внедрение телемедицины — мировые тренды, к которым следует стремиться и Казахстану. Во многом это поднимет на новый уровень качество медицинской помощи, а также уровень и качество жизни населения.

В рамках PROFIT Healthcare Day мы обсудим, как обстоят дела с цифровизацией казахстанской медицины и какие самые наболевшие вопросы возможно решить путем внедрения инноваций.

Приглашаем к участию в конференции представителей госрегулятора, государственных больниц и частных клиник, лабораторий, медицинских вузов, страховых компаний, а также производителей лекарств и медицинской продукции, поставщиков медицинского оборудования. Это ваш шанс заявить о себе, пообщаться с коллегами, узнать об инновациях и поделиться наболевшим.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92

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