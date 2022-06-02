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PROFIT Finance Day. Казахстан

Ежегодная конференция, посвященная умным технологиям в финансовом секторе.

Мероприятие пройдет 3 июня 2022 года
Место проведения — Казахстан

Компания Profit Events проведет ежегодную конференцию PROFIT Finance Day, посвященную умным технологиям в финансах. Конференция ориентирована на управляющих, ИТ-руководителей и специалистов по информационной безопасности финансовых организаций — банковского сектора, страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов, микрокредитных организаций и ипотечных компаний. Традиционно на PROFIT Finance Day обсуждаются самые актуальные вопросы финансовой отрасли в контексте информационных технологий.

Мы приглашаем к сотрудничеству и участию в конференции госрегулятора и финансовые ассоциации, банковский сектор, фондовый рынок, страховые компании, пенсионные и инвестфонды, микрофинансовые организации, ипотечные компании. Это ваш шанс заявить о себе, пообщаться с коллегами, узнать об инновациях и поделиться наболевшим.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92

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