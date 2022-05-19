PROFIT Integrator Day. Казахстан

Конференция о казахстанских системных интеграторах.

Современные реалии требуют от бизнеса видоизменений, цифровой трансформации. Однако превращение в цифровые предприятия требует создания соответствующей инфраструктуры. При этом «монолитные» и неповоротливые архитектуры уходят в прошлое, уступая место гибким, легко масштабируемым и управляемым. Такая инфраструктура экономична и динамична, она способна быстрее отвечать нуждам рынка.

Для обмена опытом в сфере построения и оптимизации ИТ-инфраструктуры, а также обсуждения текущей ситуации на рынке, выявления проблемных вопросов и попытки поиска решений в Казахстане впервые пройдет конференция PROFIT Integrator Day. Мы соберем отечественных системных интеграторов и разработчиков программного обеспечения. PROFIT Integrator Day объединит тех, кому необходимы те или иные решения, с компаниями, которые готовы их реализовать. Ключевые интеграторы поделятся реальными кейсами и интересными проектами, а также расскажут о практике взаимодействия с заказчиками.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.