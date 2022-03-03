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PROFIT Retail Day. Казахстан

Умные технологии в продажах — конференция для владельцев, руководителей и ИТ-директоров розничного бизнеса.

Мероприятие пройдет 4 марта 2022 года
Место проведения — Казахстан

В наше время нельзя игнорировать значимость информационных технологий, как в обыденной жизни, так и в бизнесе. ИТ управляют производствами и бизнес-процессами. В Казахстане крупные компании держат руку на пульсе инноваций. Однако большинство казахстанских компаний, работающих в ритейле и сфере услуг, минимально используют возможности современных технологий, теряя при этом клиентов и недополучая прибыль. А самое главное — не понимая выгоды от вложений в ИТ.

Задача PROFIT Retail Day — исправить сложившуюся ситуацию и показать безграничные возможности современных технологий в секторе. Конференция призвана рассказать казахстанским компаниям малого и среднего бизнеса, как посредством ИТ увеличить продажи и снизить издержки. «Умный магазин», «умная гостиница» или «умный ресторан»? — Легко!

Мы приглашаем к сотрудничеству и участию в конференции торговые сети, кафе и рестораны, кинотеатры, гостиницы, бизнес-центры, салоны красоты, ювелирные салоны, банки и финансы, сервисные компании, рекламные агентства, фитнес-центры. Это ваш шанс заявить о себе, пообщаться с коллегами, узнать об инновациях и поделиться наболевшим.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92

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