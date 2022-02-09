Tenable Security Day 2022. Онлайн

Виртуальное мероприятие, которое ежегодно собирает порядка 500 ИБ-специалистов России и стран СНГ для обсуждения самых актуальных вопросов управления уязвимостями.

10 февраля состоится Tenable Security Day 2022 —виртуальное мероприятие, которое ежегодно собирает порядка 500 ИБ-специалистов России и стран СНГ для обсуждения самых актуальных вопросов управления уязвимостями

Как эффективно устранять уязвимости с учетом реального уровня риска для хоста и реальной активности злоумышленников? Как повысить зрелость процессов управления уязвимостями и ИБ в целом? Какие инновации в сфере уязвимостей сейчас востребованы и над чем разработчикам сканеров еще стоит поработать? Все эти вопросы мы будем обсуждать в рамках Tenable Security Day 2022.

Программа:

11:00 — 11:05 Приветственное слово. Илья Осадчий, директор по развитию, Тайгер Оптикс, Трой Теобалд, региональный менеджер, Tenable.

11:05 — 11:40 Будущее управления уязвимостями. Взгляд Tenable. Бернард Монтель, технический директор в регионе EMEA, Tenable.

11:40 — 12:00 Представляем новый Tenable.sc Plus — управление уязвимостями с учетом риска. Илья Батетников, пресейл-инженер, Тайгер Оптикс.

12:00 — 12:20 90.000 уязвимостей ПО, о которых не знаете вы (но знает ваш хакер), Михаэль Мортенсен, директор по безопасности и анализу рисков, Risk Based Security (сервис VulnDB).

12:20 — 12:40 Tenable.ad. Защита от атак на Active Directory в режиме реального времени. Илья Батетников, пресейл-инженер, Тайгер Оптикс.

12:40 — 13:00 Опыт использования Tenable.sc в РСХБ Интех. Виктор Булкин, Руководитель Службы информационной безопасности, РСХБ-Интех.

13:00 — 14:00 Перерыв.

14:00 — 14:40 Хитрая находка хакеров. Разбор кейса Zloader у реального заказчика из практики команд киберразведки и MDR SentinelOne. Роман Русецкий и команда MDR & Threat Intel, SentinelOne.

14:40 — 15:00 Как Tenable Lumin помогает повысить зрелость процессов управления уязвимостями. Илья Осадчий, директор по развитию, Тайгер Оптикс.

15:00 — 15:20 Слепые пятна в базах знаний сканеров уязвимостей. Александр Леонов, ведущий аналитик по ИБ, Тинькофф Банк.

15:20 — 15:40 Я использую Nessus. Зачем мне переходить на Tenable.sc? Кирилл Герасименко, менеджер по развитию бизнеса, Тайгер Оптикс, Илья Батетников, пресейл-инженер, Тайгер Оптикс.

15:40 — 16:00 Итоги дня, розыгрыши призов.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Зарегистрированные участники получат доступ к записям выступлений спикеров и слайдам презентаций.