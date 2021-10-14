Kaspersky Security Day 2021. Онлайн

Приглашенные эксперты и представители «Лаборатории Касперского» расскажут об актуальных вызовах, исследованиях и трендах в области информационной безопасности.

15 октября в 13:00 по времени Нур-Султана состоится онлайн-конференция Kaspersky Security Day 2021. В этом году в фокусе конференции — эволюция подхода к противодействию сложным кибератакам на стыке корпоративного и промышленного пространства, ориентированного на построение эффективной экосистемы информационной безопасности. Приглашенные эксперты и представители «Лаборатории Касперского» расскажут об актуальных вызовах, исследованиях и трендах в области информационной безопасности, а также поделятся лучшими практиками защиты бизнеса от киберугроз и опытом использования решений «Лаборатории Касперского».

Среди спикеров конференции:

— Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского»;

— Валерий Зубанов, коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии;

— Олжас Сатиев, президент ЦАРКА;

— Олег Биль, главный архитектор-разработчик, руководитель лаборатории исследования вредоносного кода АО «Государственная техническая служба» комитета национальной безопасности РК;

— Руслан Абдикаликов, председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Программа Kaspersky Security Day 2021:

— 13:00 Приветственная речь. Евгений Касперский, генеральный директор Kaspersky.

— 13:05 Вступительное слово. Валерий Зубанов, коммерческий директор, Kaspersky в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.

— 13:15 Ландшафт APT-угроз в 2021 году в Казахстане. Дмитрий Галов — исследователь угроз информационной безопасности Kaspersky.

— 13:40 Подходы в сфере ﻿информационной безопасности. Руслан Абдикаликов — председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

— 14:00 Практические кейсы информационной безопасности. Олжас Сатиев — президент Центра анализа и расследования кибератак.

— 14:20 Плюсы экосистемности ﻿в кибербезопасности. Евгений Бударин — руководитель отдела предпродажной поддержки, Kaspersky.

— 14:40 Документальный ﻿фильм Kaspersky о кибергруппировке Carbanak.

— 15:00-16:30 Параллельные тематические секции.

Корпоративная кибербезопасность

— 15:00 Искусство отражения сложных угроз и целевых атак. Дамир Шайхелисламов — руководитель группы развития решений по защите от сложных угроз, Kaspersky.

— 15:30 Особенности работы с анти-АПТ решениями и выявление целевых атак. Олег Биль — главный архитектор-разработчик, руководитель лаборатории исследования вредоносного кода АО «Государственная техническая служба» комитета национальной безопасности РК.

— 16:30 Что означает быть в курсе современных угроз? Как правильно применять Threat Intelligence? Александр Мазикин — руководитель группы по развитию продаж сервисов, Kaspersky.

Промышленная кибербезопасность

— 15:00 Современные тенденции вымогателей в промышленной среде. Антон Шипулин — руководитель экспертного центра по промышленной кибербезопасности, Kaspersky.

— 15:30 Локальный опыт с Kaspersky Industrial CyberSecurity. Тарас Тарасов — директор департамента цифровизации, информационных технологий и телекоммуникаций, ПНХЗ.

— 16:30 Комплексная кибербезопасность промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры. Манас Оспанов — эксперт по продажам корпоративных решений в Kaspersky.

— 17:00 Документальный фильм Kaspersky, рассказывающий историю Марка Хатчинса — человека, который остановил прогремевшую в 2017 году глобальную эпидемию WannaCry.

Здоровье и безопасность гостей — наш главный приоритет, поэтому в 2021 году конференция Kaspersky Security Day будет проходить в гибридном формате. Мы считаем, что актуальные темы кибербезопасности должны иметь максимально широкий охват и открыто обсуждаться всем сообществом, поэтому все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия 15 октября 2021 года, а количество гостей на офлайн-мероприятии будет зависеть от ситуации с пандемией.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.