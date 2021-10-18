Конференция «ЦОД: Шелковый путь». Онлайн

Конференция посвящена развитию рынка дата-центров и облачных сервисов стран Средней Азии, в первую очередь Казахстана и Узбекистана.

19 октября компания ИКС-МЕДИА проведет онлайн-конференцию «ЦОД. Шелковый путь». Такое решение принято из-за невозможности проведения офлайн конфернции в Казахстане и Узбекистане.

«ЦОД. Шелковый путь» посвящена развитию рынка дата-центров и облачных сервисов стран Средней Азии, в первую очередь — Казахстана и Узбекистана. На конференции будет проведен сравнительный анализ уровня развития ИТ-аутсорсинга и зрелости рынков Казахстана, Узбекистана и России, а также рассмотрены перспективы использования ИКТ-инфраструктуры этих стран как части глобальной сети и потенциал обмена опытом и лучшими практиками. Это, без сомнения, придаст импульс дальнейшему развитию рынков, откроет новые возможности взаимодействия и применения наиболее инновационных технологий и решений.

Условия участия в конференции.