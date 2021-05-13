Emerge Challenge. Онлайн

Ежегодный конкурс питчей стартапов от Emerge, в котором могут принять участие и казахстанские проекты.

Emerge, одна из крупнейших международных технологических конференций Восточной Европы и Центральной Азии, 20 апреля завершит прием заявок на ежегодный конкурс питчей стартапов Emerge. Главный приз конкурса в этом году — чек на €10 000. К участию в конкурсе приглашаются стартапы ранней стадии, у которых есть инновационный продукт с глобальным потенциалом, рабочий прототип и первый трекшен, и кто на этот момент привлек не более €250 000 инвестиций. Для стартапов более поздней стадии будет возможность представить инвесторам свой проект в узком кругу на закрытом мероприятии.

Среди инвесторов, которые примут участие в конференции, — такие фонды, как Sequoia Capital, Atomico, Runa Capital, Almaz Capital, Fort Ross Ventures, а также акселераторы 500 Startups, Startup Wise Guys.

Полуфинал и финал Emerge Challenge 2021 пройдет во время самой конференции Emerge 12–14 мая 2021 года. Помимо главного приза участники получат награды в нескольких номинациях от партнеров конференции. В жюри конкурса войдут такие корпорации, как Сбер, Мегафон, Microsoft и Amazon. Angels Band (сообщество бизнес-ангелов, которое второй год подряд является партнером конференции) выберет из числа участников один либо несколько стартапов, в которые проинвестирует от €50 000. Angels Band и их партнеры сформировали синдикат из 17 инвесторов для участия в Emerge после успешного опыта сотрудничества с Emerge 2020, где сообщество проинвестировало в стартап Fantasy Invest.

Стартапы, которые разрабатывают deep tech решения и/или привлекли более €250 000, организаторы приглашают на закрытое мероприятие Venture Lounge — Powered by Microsoft. Участники смогут презентовать свой проект инвесторам Sequoia Capital, Atomico, 500 Startups и др.

Для того, чтобы попасть на Emerge Challenge, стартапу нужно оставить заявку во время оформления Startup Ticket (этот билет необходим для участия в конкурсе). Команда Emerge рассмотрит все заявки и свяжется с каждым кандидатом. Startup Ticket можно приобрести до 11 мая 2021 года. Обладателям этих билетов на мероприятии будет доступен широкий спектр возможностей. Все стартапы, которые приобретут Startup Ticket, будут представлены в каталоге Emerge Startups. Кроме того, Emerge предоставит участникам инструмент для мэтчмейкинга, который позволит договариваться о личных онлайн-встречах с инвесторами, журналистами, спикерами конференции и другими ее посетителями.