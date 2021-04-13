На бесплатном вебинаре будет рассмотрена платформа SentinelOne Singularity.

На рынок Казахстана и СНГ выходит компания SentinelOne — разработчик антивируса и EDR нового поколения. SentinelOne — один из двух лидирующих антивирусов и EDR нового поколения в мире (второй, CrowdStrike, не продается в РФ и странах СНГ). Уже более 5000 компаний по всему миру, в том числе порядка 20 в России и СНГ, перешли на SentinelOne.

На вебинаре будет рассмотрена платформа SentinelOne Singularity, которая реализует функционал антивируса нового поколения, EDR, XDR, защиту от IoT-атак и защиту контейнеров, а также расскажем три истории заказчиков в России и СНГ, которые уже выбрали SentinelOne.

В программе вебинара:

— Платформа SentinelOne Singularity. Архитектура и возможности

— Три истории заказчиков SentinelOne в СНГ

— Демо

— Вопросы и ответы + розыгрыш приза

Дата и время: среда, 14 апреля, 14:00—15:00 по времени Нур-Султана.

Спикером на вебинаре выступит Илья Осадчий, директор по развитию Тайгер Оптикс. Для участия необходима предварительная регистрация. Запись вебинара будет доступна всем зарегистрированным участникам.