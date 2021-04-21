Синергия цифровых решений. Казахстан

Конференция для эффективных предприятий – автоматизация, HR-процессы, цифровая бухгалтерия, документооборот.

Компания Directum приглашает на ежегодную конференцию для эффективных предприятий «Синергия цифровых решений». В течение двух дней лучшие практики поделятся свежими кейсами и последними проектами внедрения из самых разных отраслей экономики. Топовые эксперты расскажут все об актуальных решениях и мировых тенденциях в технологиях для бизнес-процессов и документов, а представители бизнес-сообщества Казахстана поделятся особенностями цифровизации с учетом местного законодательства.

Конференция будет интересна бизнес-аудитории, руководителям HR-подразделений и бухгалтерии, начальникам юридических департаментов и служб делопроизводства, ИТ-специалистам и директорам по информационным технологиям.

Ключевые темы конференции:

— HR-процессы. Удаленная работа значительно ускорила кадровую цифровизацию. Разберем, как этому способствуют изменения законодательства. Обсудим на дискуссии итоги эксперимента Минтруда с его первыми участниками. Расскажем о новых решениях для легкого перевода HR-процессов в электронный вид. Поделимся свежими кейсами клиентов.

— Цифровая бухгалтерия. Продемонстрируем решения для цифровизации бухгалтерии на примере конкретных проектов, когда работа бухгалтера упростилась и ускорилась. Чем искусственный интеллект поможет бухгалтеру в повседневных задачах? Рассмотрим, как уменьшить количество рутинных операций и выстроить сквозной процесс работы с финансовыми документами внутри компании и с контрагентами.

— Must have. Обсудим, какие требования сегодня выдвигает бизнес к информационной системе для цифровизации процессов и документов. Покажем, как доступные интеллектуальные сервисы уже помогают улучшить организационно-распорядительный документооборот, классическое делопроизводство и управление договорами. Расскажем, что нового появилось в управлении проектами и как использовать agile-методы в цифровой экосистеме компании. Представим реальные кейсы цифровизации клиентов Directum с учетом особенностей разных отраслей.

— Digital Qazaqstan. Разберем ключевые требования к цифровизации бизнес-процессов и документов в Казахстане: соответствие законодательству, поддержка электронной подписи (НУЦ РК) и возможность обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами. Поговорим о том, почему искусственный интеллект вытесняет классические ИТ-решения. Покажем реальные кейсы автоматизации кадровых процессов, создания финансового архива, интеграции с SAP, вовлечения контрагентов в цифровой обмен с помощью idocs.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация. Мероприятие пройдет онлайн.