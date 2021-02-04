Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность. Алматы

Поддержка отечественных IT-решений и возможность выхода на новые рынки, продвижение деловых отношений с региональными партнерами и популяризация проектов цифровизации — основные темы форума.

В Алматы состоится международный форум «Digital Almaty 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Основными задачами форума является формирование повестки на региональном и глобальном уровне в сфере цифровизации, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в области новейших технологий, а также обсуждение дальнейших шагов и перспектив международного сотрудничества. В этом году повестка формируется с учетом глобальных изменений, возникших в связи с пандемией Covid-19.

Поддержка отечественных IT-решений и возможность выхода на новые рынки, продвижение деловых отношений с региональными партнерами и популяризация проектов цифровизации — основные темы форума. Во время проведения форума будет транслироваться онлайн-выставка цифровых проектов. Важнейшим событием форума станет пленарная сессия с участием премьер-министров ЕАЭС и ведущих международных экспертов.

В 2021 году форум пройдет в гибридном формате, таким образом большая часть мероприятий в рамках форума будет проводиться онлайн. Для посещения форума обязательным является наличие справки с отрицательным результатом ПЦР теста на Covid-19, который должен быть сдан не ранее 3 февраля 2021 года. Оригинал справки (распечатанный вариант) необходимо предъявить при прибытии на места проведения мероприятий.