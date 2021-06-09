PROFIT Culture Day. Казахстан

Информационные технологии в культуре и развлечениях.

Информационные технологии проникли во все сферы жизни человека, включая и индустрию развлечений. Период карантинных ограничений поставил перед учреждениями сферы культуры и досуга задачу по переходу в онлайн-формат. Многие театры, концертные площадки и музеи были вынуждены срочно оцифровывать свою деятельность, чтобы удержать внимание зрителя.

На конференции PROFIT Culture Day мы поговорим о том, какие цифровые технологии способны помочь учреждениям культуры в их повседневной деятельности и в общении со зрителями, а также рассмотрим новейшие цифровые решения, позволяющие организовывать культурно-массовые мероприятия в Digital-среде.

Приглашаем к участию в PROFIT Culture Day представителей театров, музеев и филармоний, дворцов культуры, арт-галерей, парков, цирков, концертных площадок и кинотеатров, а также организаторов интерактивных развлечений и интеграторов цифровых технологий.

Хэштег мероприятия #ProfitCultureDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!