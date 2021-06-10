PROFIT Sport Day. Казахстан

Конференция, посвященная новейшим технологиям в спорте.

Информационные технологии в спорте — тема весьма новая для Казахстана. Между тем, цифровизация нашла свое применение и в этой сфере. Анализ поведения спортсмена и мониторинг его активности позволяют внедрить и успешно использовать такие современные решения, как наноэлектронные элементы и даже элементы молекулярной биологии. Информационные технологии в спорте позволяют эффективно организовать процесс тренировок и отдыха, создают более эффективный план тренировок и позаоляют спортсменам быстрее идти к цели.

Помимо этого цифровые технологии являются превосходным средством для популяризации спорта, делая тренировочный процесс увлекательнее. В большом и любительском спорте актуальны такие решения, как системы хронометража, видеонаблюдение, умные электронные табло, автоматизированные системы сбора и обработки данных, включая тензометрические электронные устройства, а также гаджеты с технологиями виртуальной и дополненной реальности, экипировка и спортивный инвентарь с измерительной аппаратурой и сенсорами.

Компания Profit Events проведет первую в РК конференцию, посвященную новейшим технологиям в спорте — PROFIT Sport Day. На конференции мы обсудим использование спортивных инноваций в Казахстане, местные тенденции и перспективы развития. Приглашаем к участию представителей госрегулятора, НОК, спортивных федераций, спорткомплексов и стадионов, спортивных клубов и фитнес-центров, а также производителей Smart-устройств.

Хэштег мероприятия #ProfitSportDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!