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На 803,9 млрд тг оказано услуг связи в РК за 11 месяцев

PROFIT eCommerce Day. Казахстан

Электронная коммерция — тренды, новинки, развитие отрасли.

Мероприятие пройдет 25 февраля 2021 года
Место проведения — Онлайн

Пандемия коронавируса стала стимулом для бурного развития электронной коммерции. Бизнес, который ранее не уделял внимания своему присутствию в интернете, понял, что без онлайна сегодня выжить достаточно сложно. На PROFIT eCommerce Day мы поговорим о том, как развивается e-commerce в Казахстане, какие законы регулируют отрасль и какие ограничения мешают игрокам.

Мы приглашаем к участию ассоциации, интернет-магазины, маркетплейсы, процессинговые центры, платежные системы и службы доставки. На PROFIT eCommerce Day вы сможете высказаться о наболевшем и предложить свое видение развития событий.

Хэштег мероприятия #ProfiteCommerceDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-21

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