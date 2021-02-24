PROFIT eCommerce Day. Казахстан

Электронная коммерция — тренды, новинки, развитие отрасли.

Пандемия коронавируса стала стимулом для бурного развития электронной коммерции. Бизнес, который ранее не уделял внимания своему присутствию в интернете, понял, что без онлайна сегодня выжить достаточно сложно. На PROFIT eCommerce Day мы поговорим о том, как развивается e-commerce в Казахстане, какие законы регулируют отрасль и какие ограничения мешают игрокам.

Мы приглашаем к участию ассоциации, интернет-магазины, маркетплейсы, процессинговые центры, платежные системы и службы доставки. На PROFIT eCommerce Day вы сможете высказаться о наболевшем и предложить свое видение развития событий.

Хэштег мероприятия #ProfiteCommerceDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!