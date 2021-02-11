PROFIT Business Day. Казахстан

Автоматизация бизнеса и новые технологии в современном офисе.

Оснащение современного офиса — это уже нечто большее, чем просто сканеры и принтеры. Теперь это умная инфраструктура, которая предполагает использование различных устройств в совокупности с новейшими решениями и технологиями. Новые технологии — это множество сценариев реализации, которые позволяют сделать устройство офиса действительно умным. Все это помогает бизнесу развиваться и совершенствоваться.

На конференции PROFIT Business Day мы обсудим, какие решения, инструменты и продукты может взять на вооружение бизнес, чтобы не просто оставаться на плаву в это непростое время, но и извлечь для себя максимальную выгоду. Мы приглашаем к участию любые государственные и коммерческие организации с 50+ сотрудниками. Ведущие эксперты, вендоры и специалисты поделятся своим богатым практическим опытом и расскажут обо всех секретах.

Хэштег мероприятия #ProfitBusinessDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!