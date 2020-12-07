Эффективное управление виртуальной инфраструктурой VMware. Онлайн

Серия онлайн-митапов, посвященных управлению виртуальной инфраструктурой, изменениям и улучшениям в рамках базовой функциональности гиперконвергентной платформы VMware.

Компания InformConsulting проведет два онлайн-митапа - эксперты расскажут о том, как обеспечить непрерывность бизнеса в современных реалиях и как управлять любыми устройствами в любых сценариях использования с помощью платформы централизованного управления. Также вы узнаете, какие риски ждут нас в 2021 году и как их избежать.

На митапе «Новые возможности виртуализации и новые риски 2021 года», который пройдет 8 декабря с 14:00 до 16:00, обсудим, как ускорить цифровое преобразование бизнеса за счет упрощения работы пользователей, встроенной комплексной системы безопасности и предоставления универсальной платформы для любых приложений.

Программа онлайн-митапа:

— Новые возможности vSphere и vSAN. Андрей Ветров, Systems Engineer VMware.

Узнайте, как vSphere 7/vSAN 7 ускоряют цифровое преобразование бизнеса за счет упрощения работы пользователей, встроенной комплексной системы безопасности и предоставления универсальной платформы для любых приложений.

— Основы программно-определяемой системы хранения данных VMware vSAN. Алексей Панкратов, Senior Solutions Engineer VMware.

Программно-определяемые системы хранения и гиперконвергентные инфраструктуры стремительно меняют консервативный рынок систем хранения. Узнайте, как работает и какие задачи лучше всего решает VMware vSAN, а также какие особенности и технологии были решающими для более 7000 заказчиков при выборе vSAN в качестве своей новой системы хранения.

Все участники получат именные сертификаты о прослушивании и промокоды бесплатной доставки бизнес-ланча на каждый митап. Для участия в митапе необходима предварительная регистрация.