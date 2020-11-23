Veritas Backup Exec – передовое резервное копирование с лучшей стоимостью владения. Онлайн

На вебинаре будет проведена живая демонстрация Backup Exec 21, не только интуитивно понятного интерфейса, но и типовых задач и сценариев использования.

24 ноября компания Oberig IT проведет вебинар, посвященный Veritas Backup Exec, передовому решению резервного копирования с лучшей стоимостью владения .

На вебинаре мы расскажем о Backup Exec, универсальном решении для резервного копирования данных. Этот доступный и полнофункциональный продукт приобрел большую популярность на мировом рынке и успешно применяется для защиты средних и крупных компаний, которым требуется простое в настройке и эксплуатации решение резервного копирования с максимальной гибкостью лицензирования (4 варианта лицензирования с возможностью комбинирования). Backup Exec идеально подходит для ИТ-инфраструктур в которых используются как физические, так и виртуальные среды на базе ОС Windows или Linux. Несмотря на доступную цену, содержит передовые технологии, такие, как продвинутая защита резервных копий от атак вирусов-шифровальщиков, сжатие резервных копий с применением дедупликации enterprise-уровня и др.

Кроме этого, на вебинаре будет проведена живая демонстрация Backup Exec 21, не только интуитивно понятного интерфейса, но и типовых задач и сценариев использования.

План вебинара:

— Backup Exec — идеальное антикризисное решение для защиты ИТ в Казахстане. Максим Прахов, руководитель по развитию бизнеса в странах СНГ (Oberig-IT).

— Живая демонстрация Backup Exec на стенде Oberig-IT. Юрий Матвиенко, ведущий инженер (Oberig-IT).

— Сессия вопросов-ответов.

Спикеры: Максим Прахов — руководитель по развитию бизнеса в странах СНГ, Oberig-IT; Юрий Матвиенко — ведущий инженер, Oberig-IT.

Дата: 24.11

Время: 15-00 (по времени г. Нур-Султан)

Мероприятие пройдет в онлайн формате через платформу Cisco Webex. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.