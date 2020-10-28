FMCG 2020: рынок ритейла в Казахстане. Онлайн

Вебинар для тех, чья работа связана с маркетингом FMCG-индустрии.

Яндекс.Казахстан проведет вебинар «FMCG 2020: рынок ритейла в Казахстане», где поделится новостями о рынке FMCG в Казахстане и свежими исследованиями о покупательском поведении в онлайн-каналах за 2020 год. Также расскажет о прогнозах и трендах в развитии FMCG в ближайшие годы и покажет возможности Яндекс.Директа в продвижении товаров ритейл-индустрии. Мероприятие будет полезно всем, чья работа связана с маркетингом FMCG-индустрии в Казахстане.

Программа мероприятия:

— Краткие сводки отраслевого исследования в Казахстане за 2020 год

— Как изменилось покупательское поведение и спрос на разные категории товаров за последние 6 месяцев

— Прогнозы и тренды в развитии FMCG

— Инструменты Яндекс.Директа, которые помогут продвинуть ваши товары.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.