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FMCG 2020: рынок ритейла в Казахстане. Онлайн

Вебинар для тех, чья работа связана с маркетингом FMCG-индустрии.

Мероприятие пройдет 29 октября 2020 года
Место проведения — Казахстан

Яндекс.Казахстан проведет вебинар «FMCG 2020: рынок ритейла в Казахстане», где поделится новостями о рынке FMCG в Казахстане и свежими исследованиями о покупательском поведении в онлайн-каналах за 2020 год. Также расскажет о прогнозах и трендах в развитии FMCG в ближайшие годы и покажет возможности Яндекс.Директа в продвижении товаров ритейл-индустрии. Мероприятие будет полезно всем, чья работа связана с маркетингом FMCG-индустрии в Казахстане.

Программа мероприятия:

— Краткие сводки отраслевого исследования в Казахстане за 2020 год
— Как изменилось покупательское поведение и спрос на разные категории товаров за последние 6 месяцев
— Прогнозы и тренды в развитии FMCG
— Инструменты Яндекс.Директа, которые помогут продвинуть ваши товары.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Организатор — Яндекс.Казахстан
+7 (727) 313-28-05

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