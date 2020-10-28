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Prostor 2020. Технологии хранения данных. Онлайн

Конференция о роли данных в цифровой трансформации современных предприятий.

Мероприятие пройдет 29 октября 2020 года
Место проведения — Онлайн

На конференции Prostor 2020 эксперты ведущих технологических компаний расскажут о новых концепциях хранения данных и актуальных направлениях развития отрасли. Вы узнаете последние инсайты индустрии СХД и подходы к решению практических задач, которые встают перед профессионалами сегодня.

Prostor 2020. Технологии хранения данных

Конференция будет полезна инженерам и системным администраторам, архитекторам и менеджерам проектов, техническим директорам.

Участники онлайн-трансляции:

— Сергей Платонов, RAIDIX, заместитель генерального директора по стратегии
— Руфат Ибрагимов, RAIDIX, руководитель группы внедрения и сопровождения
— Григорий Никонов, Western Digital, системный инженер
 — Артем Басихин, Micron, инженер по применению продукции
— Ярослав Надпорожский, Broadcom, инженер
— Александр Степнов, GS Nanotech, продукт менеджер
— Дмитрий Зотов, Microsemi, a Microchip Company, инженер
— Александр Лозицкий, IBM, представитель по развитию бизнеса отдела систем хранения данных.

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Организатор — «Рэйдикс»
РФ, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 33
+7 (812) 622-16-80

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