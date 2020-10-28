Prostor 2020. Технологии хранения данных. Онлайн

Конференция о роли данных в цифровой трансформации современных предприятий.

На конференции Prostor 2020 эксперты ведущих технологических компаний расскажут о новых концепциях хранения данных и актуальных направлениях развития отрасли. Вы узнаете последние инсайты индустрии СХД и подходы к решению практических задач, которые встают перед профессионалами сегодня.

Конференция будет полезна инженерам и системным администраторам, архитекторам и менеджерам проектов, техническим директорам.

Участники онлайн-трансляции:

— Сергей Платонов, RAIDIX, заместитель генерального директора по стратегии

— Руфат Ибрагимов, RAIDIX, руководитель группы внедрения и сопровождения

— Григорий Никонов, Western Digital, системный инженер

— Артем Басихин, Micron, инженер по применению продукции

— Ярослав Надпорожский, Broadcom, инженер

— Александр Степнов, GS Nanotech, продукт менеджер

— Дмитрий Зотов, Microsemi, a Microchip Company, инженер

— Александр Лозицкий, IBM, представитель по развитию бизнеса отдела систем хранения данных.

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация.