Prostor 2020. Технологии хранения данных. Онлайн
Конференция о роли данных в цифровой трансформации современных предприятий.
На конференции Prostor 2020 эксперты ведущих технологических компаний расскажут о новых концепциях хранения данных и актуальных направлениях развития отрасли. Вы узнаете последние инсайты индустрии СХД и подходы к решению практических задач, которые встают перед профессионалами сегодня.
Конференция будет полезна инженерам и системным администраторам, архитекторам и менеджерам проектов, техническим директорам.
Участники онлайн-трансляции:
— Сергей Платонов, RAIDIX, заместитель генерального директора по стратегии
— Руфат Ибрагимов, RAIDIX, руководитель группы внедрения и сопровождения
— Григорий Никонов, Western Digital, системный инженер
— Артем Басихин, Micron, инженер по применению продукции
— Ярослав Надпорожский, Broadcom, инженер
— Александр Степнов, GS Nanotech, продукт менеджер
— Дмитрий Зотов, Microsemi, a Microchip Company, инженер
— Александр Лозицкий, IBM, представитель по развитию бизнеса отдела систем хранения данных.
Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация.
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