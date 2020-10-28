CRM conf 2020. Казахстан

Эксперты поделятся уникальными инструментами и практиками в продажах, маркетинге и менеджменте, дадут советы по ведению бизнеса после карантина.

29 октября «1С-Битрикс Казахстан» проведет ежегодную CRM-конференцию для предпринимателей «CRM conf 2020 Двигаться дальше!». В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Спикерами выступят основатели, директора и партнеры крупных проектов: Batyrev Consulting Group, Кухня’S, Kolesa Group, Dnative.ru, ChocoFamily. Предприниматели расскажут, как их компании не просто пережили «шторм» 2020 года, но и сумели нарастить обороты. Эксперты поделятся уникальными инструментами и практиками в продажах, маркетинге и менеджменте, дадут советы по ведению бизнеса после карантина.

CRM conf начнется в 11:00 по времени Нур-Султана. Ссылка на трансляцию будет разослана всем зарегистрировавшимся. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участники смогут задать свои вопросы в прямом эфире. Записи видеотрансляции не будет, мероприятие пройдет эксклюзивно онлайн.