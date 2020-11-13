Kolesa Conf 2020. Казахстан

Ежегодная конференция для разработчиков, специалистов по Machine Learning и Data Science.

14 ноября в Казахстане пройдет IT-конференция Kolesa Conf 2020. В этом году конференция, объединяющая IT-сообщество РК и лучших экспертов СНГ, пройдет в онлайн-формате.

Для участия в онлайн-конференции зарегистрируйтесь и выберите интересующее вас направление — Management, Data Science, Web, iOS и Android. В каждом потоке пройдет по восемь-десять докладов от гуру из мира IT. Укажите корректный e-mail, так как незадолго до мероприятия вам на почту придет письмо со ссылкой на прямую трансляцию.

В субботу, 14 ноября, стартует прямая трансляция в YouTube. У каждого направления будет свой зал, но вы сможете «перемещаться» между ними, чтобы послушать интересующий доклад. График и точное расписание докладов появятся на сайте ближе к дате проведения мероприятия. Смело задавайте вопросы в чатах — ведущие озвучат лучшие.