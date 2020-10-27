24-часовой марафон от Террасофт. Онлайн

Марафон обмена знаниями и опытом на семи языках — «Террасофт Россия» приглашает на масштабную онлайн-конференцию для бизнес- и ИТ-лидеров Accelerate Global.

28 октября состоится онлайн-конференция для бизнес- и ИТ-лидеров Accelerate Global 2020 — масштабное мероприятие, которое соберет на одной виртуальной площадке сотни спикеров и десятки тысяч участников со всего мира. В течение 24 часов гости смогут познакомиться с практическим опытом, кейсами и историями успеха, которые помогут найти новые возможности для ускорения бизнеса.

24 часа нон-стоп — 200 сессий, 7 языков, 5 континентов

Accelerate Global — это концентрация лучшего опыта всех офлайн-конференций Accelerate, которые ежегодно посещали тысячи гостей. В этом году конференция расширила географию и масштаб — вы сможете подключиться к мероприятию из любой точки мира в удобное время, ведь это будет 24-часовой онлайн-марафон обмена знаниями и опытом на 7 языках!

Разнообразие форматов и потоков

Эксклюзивные интервью, горячие дебаты и панельные дискуссии, истории успеха и кейсы, полюбившийся формат общения со спикерами тет-а-тет и, конечно, активный нетворкинг — организаторы готовят насыщенную программу мероприятия.

В фокусе отрасли

Участников ждет глубокое погружение в отраслевую экспертизу — вы познакомитесь с подходами и инструментами, которые помогают компаниям преодолевать актуальные вызовы современного мира. Подходящие темы найдут представители банковской отрасли, ритейла, производства, нефтегазового сектора, фармацевтики и других направлений.

Процессы и технологии

Спикеры Accelerate Global поделятся опытом цифровой трансформации крупнейших организаций со всего мира, а также лучшими практиками применения low-code, CRM- и BPM технологий, которые позволяют эффективно решать уникальные задачи бизнеса. В рамках специальных сессий пройдут интерактивные мастерские для аналитиков и разработчиков, а также состоится презентация новой версии платформы Creatio от лидеров R& D «Террасофт».

Live: создание приложения за 24 часа

Изюминкой Accelerate Global станет совместное создание нового ИТ-решения при помощи low-code инструментов. Бизнес-аналитики из разных уголков планеты объединят усилия, чтобы создать готовую систему для благотворительной организации за 24 часа — и весь процесс будет транслироваться в прямом эфире!

Узнать детали и зарегистрироваться для участия в Accelerate Global можно по ссылке. Присоединяйтесь и приглашайте своих коллег, участие бесплатное!