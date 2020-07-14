Моделирование сети, анализ настроек и сегментации. Казахстан

Вебинар по простому управлению кибербезопасностью в одной платформе.

Skybox Security и IITD GROUP приглашают вас присоединиться к серии вебинаров, где мы обсудим, как при помощи инструментов Skybox Security оптимизировать и автоматизировать сложные процессы управления уязвимостями и безопасностью сети, а также повысить их эффективность.

На вебинаре по теме «Моделирование сети, анализ настроек и сегментации» мы покажем, как с помощью построенной Skybox Network Assurance моделью сети проверить конфигурации всего сетевого оборудования и политики сегментирования. Вместе с вами мы построим модель сети с нуля, проверим, насколько корректно настроено сетевое оборудование и в полной ли мере выполняется политика сегментирования.

Спикер: Владимир Кузнецов. Ссылка на регистрацию.

Дата и время: 15 июля 2020, 14:00 (время г. Нур-Султан).