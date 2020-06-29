Полный аудит межсетевого экрана за 10 секунд. Казахстан

Вебинар по простому управлению кибербезопасностью в одной платформе.

Skybox Security и IITD GROUP приглашают вас присоединиться к серии вебинаров, где мы обсудим, как при помощи инструментов Skybox Security оптимизировать и автоматизировать сложные процессы управления уязвимостями и безопасностью сети, а также повысить их эффективность.

На вебинаре по теме «Полный аудит межсетевого экрана за 10 секунд». вас ждет наглядная демонстрация, как с помощью Skybox Firewall Assurance можно быстро и эффективно провести полный анализ вашего межсетевого экрана. В режиме онлайн мы покажем вам процесс интеграции, настройки задач анализа и отчетов, и вы сможете убедиться, что аудит настроек межсетевого экрана за 10 минут — это реально.

Спикер: Владимир Кузнецов. Ссылка на регистрацию.

Дата и время: 3 июля 2020, 14:00 (время г. Нур-Султан).