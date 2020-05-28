Kaspersky Exploring Russia. РФ

Евгений Касперский запускает туристический акселератор.

Евгений Касперский (генеральный директор «Лаборатории Касперского») запускает туристический акселератор Kaspersky Exploring Russia. Проект призван поддержать российскую туристическую индустрию и помочь молодым проектам использовать этот период для расширения возможностей собственного бизнеса.

Оператором программы является GoTech Innovation. К участию в программе приглашаются авторы инновационных идей и проектов, представляющих следующие направления:

— Travel Tech — технологические проекты (стартапы), повышающие эффективность индустрии туризма

— Infrastructure Track — проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее

— Social Tech — бизнес-проекты, которые несут социальную значимость в области путешествий и туризма

— Sustainability — бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое развитие

Возможности для финалистов:

— Образовательная программа: мастер-классы с отраслевыми менторами и инвесторами.

— Инвестиционный радар: персональные онлайн-встречи с ведущими инвесторами и возможность привлечь финансирование.

— Индивидуальные консультации с менторами: персональные советы о развитии проекта от лидеров из сферы путешествий и развития окружающей среды.

На протяжении всей акселерационной программы участники-финалисты не только будут бороться за главные призы, но также смогут привлечь инвестиции на развитие своего проекта у потенциальных инвесторов — те же авторы мастер-классов могут продолжить сотрудничество с проектом, который покажется им интересным.

Что получают победители

— Грант на профильное онлайн-обучение в одном из ведущих университетов мира (эквивалент 3000 евро) и персональная консультация с Евгением Касперским — 1 место;

— Промо-поддержка проекта-победителя в СМИ (эквивалент 2000 евро) — 2 место;

— Подписка на специальный софт, направленный на решение бизнес-задач (эквивалент 1000 евро) — 3 место.

Все победители также получат PR-поддержку в собственных каналах Евгения Касперского и «Лаборатории Касперского» и годовую лицензию на Kaspersky Small Office Security.

Узнать больше и отправить заявку можно до 29 мая на сайте.