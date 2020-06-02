Успешный переход на удаленную работу с VDI на Azure. Казахстан

Серия вебинаров по оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий Microsoft.

В связи с пандемией COVID-19, резко вырос спрос на оптимизацию внутренних процессов компаний. Мы предлагаем ознакомиться с решениями, которые помогут повысить эффективность бизнеса и снизить затраты за счет использования технологий компании Microsoft и миграции в облачную среду MS Azure. При поддержке компании Microsoft в Украине и Казахстане компания Infopulse запускает серию вебинаров, в которых эксперты расскажут о комплексных решениях на базе облачной платформы MS Azure. Данные решения были специально разработаны для улучшения бизнес процессов, расширения сетевых возможностей и усиления кибербезопасности. Кроме того, вы сможете узнать и о других продуктах компании Microsoft, созданных для повышения продуктивности и ведения эффективной коммуникации в условиях удаленной работы.

3 июня состоится вебинар «Успешный переход на удаленную работу с VDI на Azure». Спикер — Алексей Иванов, Expert IT Engineer, Cloud Solutions, Infopulse.

— Общий обзор основных функций и преимуществ Windows Virtual Desktop.

— Типичные сценарии использования. Развертывание и управление виртуальными рабочими столами.

— Особенности настройки. Оптимизация для MS Office 365.

— DEMO развертывание Windows Virtual Desktop. Вопросы и ответы.

Время проведения вебинара: 11:00 AM — 13:00 PM EEST.