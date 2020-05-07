Microsoft Teams – универсальная платформа для командной работы, часть 2. Казахстан

Серия вебинаров по оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий Microsoft.

В связи с пандемией COVID-19, резко вырос спрос на оптимизацию внутренних процессов компаний. Мы предлагаем ознакомиться с решениями, которые помогут повысить эффективность бизнеса и снизить затраты за счет использования технологий компании Microsoft и миграции в облачную среду MS Azure. При поддержке компании Microsoft в Украине и Казахстане компания Infopulse запускает серию вебинаров, в которых эксперты расскажут о комплексных решениях на базе облачной платформы MS Azure. Данные решения были специально разработаны для улучшения бизнес процессов, расширения сетевых возможностей и усиления кибербезопасности. Кроме того, вы сможете узнать и о других продуктах компании Microsoft, созданных для повышения продуктивности и ведения эффективной коммуникации в условиях удаленной работы.

8 мая состоится вебинар «Microsoft Teams — универсальная платформа для командной работы, часть 2». Спикер — Дмитрий Рябенко, Engagement Manager, Managed Services and Solutions, Infopulse.

— Система корпоративной безопасности в MS Teams.

— Как организовать эффективную командную работу в MS Teams.

— Обзор интегрируемых приложений.

— Автоматизация сбора обратной связи в MS Teams.

— Преимущества мультиплатформенности Microsoft Teams.

Время проведения вебинара: 11:00 — 13:00 PM EEST.