ЦОН в кармане. Казахстан

Вебинар о том, как получать госуслуги, не выходя из дома.

На канале YouTube Государственной программы «Цифровой Казахстан» пройдет вебинар о том, как получать госуслуги, не выходя из дома. Организаторы мероприятия — АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“», АО «Национальные информационные технологии», НАО «Правительство для граждан».

На вебинаре выступят:

— Дарья Ястребова, менеджер проекта «Мобильное правительство», расскажет, как пользоваться госуслугами, не выходя из дома.

— Сауле Ермекова, которая курирует проекты «Мобильное правительство» и SmartBridge. SmartBridge пока запущен в пилотном режиме, но о нем есть, что рассказать. Это упрощенный процесс интеграции между информационными системами госорганов и частного сектора.

Также к вебинару подключатся другие аналитики и руководители указанных проектов. Кроме того, в ходе вебинара пользователи узнают:

— Как получить ЭЦП без похода в ЦОН. Сервис запущен совсем недавно на портале eGov, и в ближайшее время такая возможность появится в мобильном приложении.

— Как и где можно получить услуги онлайн.

Кроме того, организаторы приглашают присоединиться к вебинару и СМИ, поскольку сейчас граждане остро нуждаются в достоверной информации из первых уст.

Вебинар состоится 3 апреля (пятница), в 19:30 по времени Нур-Султана. Принять участие в вебинаре можно, пройдя по ссылке. По всем вопросам и регистрации обращаться к: Александра Миличкина, главный менеджер Управления информационного продвижения АО «Холдинг «Зерде».