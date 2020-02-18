Синергия в области электропитания. Нур-Султан

Семинар компании QUWATT, посвященный вопросам бесперебойного электропитания, решениям для бизнеса и дата-центров, а также проектированию систем гарантированного питания.

Компания QUWATT проведет семинар «Синергия в области электропитания», которые будут посвящены вопросам бесперебойного электропитания, решениям для бизнеса и дата-центров, а также проектированию систем гарантированного питания.

Учитывая, что электропитание является актуальным и важным вопросом в каждой сфере, качество оборудования является значимым фактором в выборе продукции. Участники семинара смогут задать интересующие их вопросы, а также ознакомиться с новыми продуктами и решениями Borri S.p.A. Перед гостями выступят Нурлыбек Хожанов, директор компании «QUWATT», дистрибьютор Borri S.p.A в Казахстане и Средней Азии, а также Luca Capello, директор по продажам Borri S.p.A в Европе, который проведет презентацию по продукции ИБП.

Программа:

9:30-10:00 — Регистрация, прием участников

10:00-10:20 — Открытие, приветственное слово. Директор компании «QUWATT» Хожанов Нурлыбек Омирбаевич, дистрибьютора Borri S.p.A в Казахстане и Средней Азии

10:20-11:30 — Презентациям по продукции ИБП международной компании Borri S.p.A, спикер Luca Capello, директор по продажам в Европе:

— Бесперебойное электропитание. Решения для бизнеса;

— Решения для дата-центров;

— Решения для критических нагрузок;

— Статические системы Автоматического Ввода Резерва;

— Специальные решения для особых условии (Промышленное решение).

11:30-11:50 — Кофе-брэйк

11:50-13:00 — Тенденции и преимущества ИБП. Luca Capello презентует истории задач и решений компании Borri S.p.A о нестандартных подходах к потребностям рынка. Опыт компании Borri S.p.A

— Влияние ИБП на инженерную инфраструктуру объекта;

— Входная защита ИБП (не составная часть ИБП);

— ИБП с трансформатором на выходе инвертора или без него;

— Защита от обратного тока.

13:00-14:00 — Обед

14:00-15:30 — Обучающий семинар в области энергетики:

— Проектирование системы гарантированного питания

— Подбор ИБП

— Интеграция в инфраструктуру ЦОД (Дата центров)

15:30-16:00 — Закрытие семинара

Участие в семинаре «Синергия в области электропитания» бесплатное при условии предварительной регистрации по ссылке. ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено, прием заявок продлится до 18.02.2020.