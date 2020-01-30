Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики. Алматы

Главной темой для дискуссий станет обсуждение путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных и искусственного интеллекта.

31 января в Алматы пройдет форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики», на который съедутся руководители правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстана, России, Армении, Беларуси и Кыргызстана. На форуме соберутся политические лидеры, ведущие CEO, международные эксперты в сфере информационных технологий. Главной темой для дискуссий станет обсуждение путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта.

Важнейшим мероприятием форума станет пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также Азербайджана, Узбекистана, Молдовы. Эксперты обсудят пути выстраивания коалиции и взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и больших данных, необходимость создания инфраструктуры и продвижения технологий, а также преодоление цифрового неравенства в этой области.

Также в рамках форума пройдут тематические панельные сессии на актуальные темы, воркшопы, семинары, круглые столы, двусторонние встречи.

Регистрация необходима для участия в панельных сессиях в послеобеденное время. Участие в пленарной сессии проходит по приглашению.