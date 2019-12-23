3rd IoT Forum Kazakhstan. Нур-Султан

Площадка форума соберет экспертов и профессионалов, которые внедряют IOT в Казахстане и делятся своим опытом.

23-24 декабря 2019 года состоится третий международный IoT Forum Kazakhstan 2019 — крупнейшее событие в сфере Internet of Things в Казахстане. Форум — уникальная коммуникативная площадка для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики и цифровой трансформации промышленности. Здесь соберутся единомышленники, эксперты и профессионалы, которые активно внедряют IoT в Казахстане и делятся своим опытом.

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