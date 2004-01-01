Узнать за 60 секунд: будущее биометрической идентификации в Казахстане. Нур-Султан

Приходите узнать победителей конкурса ID Challenge, послушать выступления и реальные примеры использования идентификации.

Казахстанцы смогут получать услуги удаленно. Даже те, где раньше нужно было приезжать в офис. Это позволит сделать биометрическая идентификация с Digital ID. 56 команд вызвались использовать Digital ID в конкурсе для идентификации пользователей. Приходите узнать победителей конкурса ID Challenge, послушать выступления и реальные примеры использования идентификации.

Спикеры:

— Владимир Меркушев, руководитель продукта Digital ID — «Биометрия в мире»;

— Жаслан Байгаскин, менеджер продукта — «Как сделать биометрию юридически значимой».

Вы узнаете:

— Что такое биометрическая идентификация и как она работает

— Зачем нужна эта технология, и какую пользу бизнесу она несет

— Как биометрическая идентификация работает за рубежом

— В какую сторону будет развиваться технология в будущем.

Помимо этого, на мероприятии состоится награждение победителей ID Challenge, конкурса для разработчиков на создание digital-продуктов с технологиями биометрической идентификации. Конкурс для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов, стартап-команд, представителей МСБ и продуктовых команд крупных компаний проходил с 26 ноября по 19 декабря 2019 года. Перед участниками конкурса стояла задача — за короткое время создать полезный digital-продукт с технологией биометрической идентификации (или интегрировать такую технологию в уже готовый продукт). Призовой фонд — 1 млн тенге, маркетинговая поддержка на запуск продукта и множество других бонусов. Организаторы — BTS Digital, Finnovate и Digital ID.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.