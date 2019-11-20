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$500 млн — экономический эффект от цифровизации в РК

Softline Technology Day 2019. Алматы

Конференция приурочена к 15-летию компании в Казахстане.

Мероприятие пройдет 21 ноября 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Оспанова, 401/2, отель Royal Tulip Almaty

21 ноября в Алматы компания Softline проведет конференцию, приуроченную к своему 15-летию в Казахстане — Softline Technology Day 2019. Представители Softline поделятся собственной экспертизой в области цифровых изменений в бизнесе, расскажут об изменениях и тенденциях развития ИТ в мире, предоставят информацию об ИТ-трендах на ближайшее время и новейших технологиях, наиболее перспективных для развития бизнеса. Гости и участники конференции смогут узнать об инновационных ИТ-решениях ключевых партнеров Softline, а также смогут обсудить актуальные вопросы и темы, посвященные мировым технологическим и экономическим тенденциям, влиянию ИТ-отрасли на организацию бизнеса.

В рамках конференции планируется проведение выставки технологий и воркшопов. Для участия в Softline Technology Day 2019 требуется предварительная регистрация.

Организатор — Softline
г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 150, БЦ «Кадам Инвест»
+7 (727) 330-98-88

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