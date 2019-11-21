20-летие компании Казтелепорт. Алматы

Представители компании расскажут о стратегии развития на рынке услуг ЦОД и ИБ.

22 ноября в Алматы компания Казтелепорт проведет конференцию, приуроченную к своему 20-летию. В программе мероприятия — выступление топ-менеджмента компании, презентация стратегии развития на рынке услуг ЦОД и ИБ, презентации по построению бизнеса на облачных технологиях. Кроме того, гости конференции смогут прослушать выступления партнеров АО «Казтелепорт» — Nokia solutions and networks Kazakhstan, Fujitsu, Cisco, VMWARE, Fortinet.

Программа конференции

13:00 — 14:00 — Регистрация участников, приветственный кофе

14:00 — 14:10 — Приветственное слово генерального директора г-на Кусаинова Аскара Маратовича

14:10 — 14:15 — Приветственное слово г-на Сердюкова А.Т.

14:15 — 14:20 — Приветственное слово г-на Хайбуллина Т.Б.

14:20 — 14:40 — Презентация, Сырым Толеулиев, управляющий директор АО «Казтелепорт», Стратегия развития компании на рынке услуг ЦОД и ИБ

14:40 — 15:00 — Презентация партнера, компания VMWARE

15:00 — 15:20 — Презентация, Жаслан Кебекпаев, начальник управления защиты ресурсов АО «Казтелепорт», Информационная безопасность: выход в аутсорсинг

15:20 — 15:50 — Кофе-брейк

15:50 — 16:10 — Презентация партнера, компания Fortinet

16:10 — 16:30 — Презентация, Мурат Кенебаев, начальник управления проектирования и разработки сервисов АО «Казтелепорт», Преимущества построения бизнеса на облачных технологиях

16:30 — 16:50 — Презентация Партнера, компания Nokia solutions and networks Kazakhstan, Сотрудничество компании Nokia и АО «Казтелепорт» в РК

16:50 — 17:10 — Презентация партнера, компания Fujitsu

17:10 — 17:40 — Презентация партнера, компания Cisco

17:40 — 18:00 — Завершающая речь генерального директора г-на Кусаинова Аскара Маратовича

18:00 — Торжественный ужин