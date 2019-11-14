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Цифровизация геопространства: новые продукты и сервисы. Нур-Султан

На семинаре вы узнаете о новых технологиях, продуктах и сервисах на базе данных ДЗЗ.

Мероприятие пройдет 15 ноября 2019 года
Место проведения — г. Нур-Султан, пр-т Кабанбай Батыра, 15, Hilton Garden Inn Astana

Космический мониторинг относится к одной из наиболее динамично развивающихся инновационных отраслей экономики. Спрос на данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также продукты и сервисы на их основе продолжает уверенно расти. Ключевой тренд в развитии геоинформационной отрасли — колоссальное увеличение объемов получаемых данных за единицу времени, которые необходимо в оперативном режиме обрабатывать и анализировать для принятия стратегических решений.

TerraLink приглашает вас принять участие в семинаре «Цифровизация геопространства: новые продукты и сервисы», где мы обсудим вопросы использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и перспективы развития геоинформационных технологий. На семинаре вы узнаете о новых технологиях, продуктах и сервисах на базе данных ДЗЗ. Мы поделимся своим опытом использования космических снимков для решения различных отраслевых задач. В финальной части мероприятия пройдет практический мастер-класс для специалистов в области обработки данных ДЗЗ.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Организатор — ТерраЛинк Казахстан
050004, Алматы, Наурызбай Батыра, 8
+7 (727) 232-15-55

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