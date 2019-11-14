Цифровизация геопространства: новые продукты и сервисы. Нур-Султан

На семинаре вы узнаете о новых технологиях, продуктах и сервисах на базе данных ДЗЗ.

Космический мониторинг относится к одной из наиболее динамично развивающихся инновационных отраслей экономики. Спрос на данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также продукты и сервисы на их основе продолжает уверенно расти. Ключевой тренд в развитии геоинформационной отрасли — колоссальное увеличение объемов получаемых данных за единицу времени, которые необходимо в оперативном режиме обрабатывать и анализировать для принятия стратегических решений.

TerraLink приглашает вас принять участие в семинаре «Цифровизация геопространства: новые продукты и сервисы», где мы обсудим вопросы использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и перспективы развития геоинформационных технологий. На семинаре вы узнаете о новых технологиях, продуктах и сервисах на базе данных ДЗЗ. Мы поделимся своим опытом использования космических снимков для решения различных отраслевых задач. В финальной части мероприятия пройдет практический мастер-класс для специалистов в области обработки данных ДЗЗ.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация.