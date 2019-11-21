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На 110 млрд тг. оказано услуг по компьютерному программированию

«Финтех без границ. Цифровая Евразия». Минск

На международном форуме будут рассмотрены задачи, стоящие перед современным бизнесом.

Мероприятие пройдет 21 — 22 ноября 2019 года
Место проведения — Беларусь, г. Минск, ул. Красноармейская, 36, Отель «Пекин»

21-22 ноября 2019 г. в Минске пройдет Международный ПЛАС-Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия». Форум посвящен анализу современного состояния и перспективам развития банкинга и платежной индустрии на пространстве Евразии, включая такие межгосударственные объединения как ЕАЭС, СНГ, ЕС, ШОС и др.

Деловая программа форума включает обсуждение наиболее актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием банкинга и платежного бизнеса на пространстве государств — участников Содружества. К участию в мероприятии приглашен ряд экспертов из развивающихся стран Африканского континента, которые готовы поделиться интересным опытом диджитализации собственных финансовых рынков.

В ходе мероприятия будут рассмотрены задачи, стоящие перед современным бизнесом. Среди них:

— Финтех на ключевых рынках. Ситуация, тренды, региональные особенности, перспективы;
— Open Banking. Открытые интерфейсы прикладного программирования и использование мирового опыта;
— Экономика экосистем. Финансовые маркетплейсы;
— Биометрическая идентификация в банковской рознице. Лучшие практики и бизнес-кейсы;
— Рынок P2P-переводов: в центре внимания регуляторов, банков и телекома. Псевдоэквайринг — превращаем в реальный эквайринг?
— Системы мгновенных (быстрых) платежей как новый вектор развития платежных рынков;
— Lifestyle banking — новая философия банкинга;
— Artificial Intelligence, Machine Learning и Big Data для создания нового качества банковских и платежных услуг;
— Криптовалюты и блокчейн. Есть ли жизнь после хайпа? Опыт создания криптоструктур национального масштаба;
— Развитие национальных платежных систем. Интеграция. Направления взаимодействия;
— Национальные цифровые валюты. Цели, задачи и средства реализации;
— Разрыв между технологическим развитием и технологиями безопасности. Как его сократить?

Условия участия и программу форума вы найдете на сайте мероприятия.

Организатор — PLUS Alliance
+7 (926) 209-49-17

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