«Финтех без границ. Цифровая Евразия». Минск

На международном форуме будут рассмотрены задачи, стоящие перед современным бизнесом.

21-22 ноября 2019 г. в Минске пройдет Международный ПЛАС-Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия». Форум посвящен анализу современного состояния и перспективам развития банкинга и платежной индустрии на пространстве Евразии, включая такие межгосударственные объединения как ЕАЭС, СНГ, ЕС, ШОС и др.

Деловая программа форума включает обсуждение наиболее актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием банкинга и платежного бизнеса на пространстве государств — участников Содружества. К участию в мероприятии приглашен ряд экспертов из развивающихся стран Африканского континента, которые готовы поделиться интересным опытом диджитализации собственных финансовых рынков.

В ходе мероприятия будут рассмотрены задачи, стоящие перед современным бизнесом. Среди них:

— Финтех на ключевых рынках. Ситуация, тренды, региональные особенности, перспективы;

— Open Banking. Открытые интерфейсы прикладного программирования и использование мирового опыта;

— Экономика экосистем. Финансовые маркетплейсы;

— Биометрическая идентификация в банковской рознице. Лучшие практики и бизнес-кейсы;

— Рынок P2P-переводов: в центре внимания регуляторов, банков и телекома. Псевдоэквайринг — превращаем в реальный эквайринг?

— Системы мгновенных (быстрых) платежей как новый вектор развития платежных рынков;

— Lifestyle banking — новая философия банкинга;

— Artificial Intelligence, Machine Learning и Big Data для создания нового качества банковских и платежных услуг;

— Криптовалюты и блокчейн. Есть ли жизнь после хайпа? Опыт создания криптоструктур национального масштаба;

— Развитие национальных платежных систем. Интеграция. Направления взаимодействия;

— Национальные цифровые валюты. Цели, задачи и средства реализации;

— Разрыв между технологическим развитием и технологиями безопасности. Как его сократить?

Условия участия и программу форума вы найдете на сайте мероприятия.