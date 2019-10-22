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На 110 млрд тг. оказано услуг по компьютерному программированию

Развитие бизнеса в облаках. Алматы

На семинаре для представителей бизнеса международные эксперты в области облачной инфраструктуры расскажут об успешных примерах перехода казахстанских компаний в облако.

Мероприятие пройдет 23 октября 2019 года
Место проведения — г. Алматы, Сатпаева 16-18, Университет «Туран», 4 этаж, WhiteHall

Облако — это проверенная модель предоставления услуг. Все большее число предприятий высоко оценивают впечатляющие преимущества с точки зрения оперативности и эффективности. По мере развития технологий, организации следуют тенденции по расширению облачной инфраструктуры в сторону еще более гибких моделей частных, гибридных и публичных облаков. Для развития передовых облачных технологий в различных сферах казахстанского бизнеса на семинаре будут представлены лучшие кейсы в формате Lightning talks. На бизнес-встречу приглашаются владельцы собственного бизнеса в Казахстане, первые руководители организаций, руководители ИТ-подразделений, а также заинтересованные стороны бизнес сообщества.

Спикерами выступят международные эксперты в области облачной инфраструктуры. Они расскажут об успешных примерах перехода казахстанских компаний в облако. В рамках мероприятия пройдут открытые беседы по интересующим вопросам ИТ-инфраструктуры для развития бизнеса.

Время начала мероприятия в 12:00. Участие в бизнес встрече бесплатно, по предварительной записи.

Организатор — ТОО «ИТ-ГРАД»
050051, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 210, блок 2, БЦ «Koktem Grand», офис 42
+7 (727) 350-51-78

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