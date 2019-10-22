Развитие бизнеса в облаках. Алматы

На семинаре для представителей бизнеса международные эксперты в области облачной инфраструктуры расскажут об успешных примерах перехода казахстанских компаний в облако.

Облако — это проверенная модель предоставления услуг. Все большее число предприятий высоко оценивают впечатляющие преимущества с точки зрения оперативности и эффективности. По мере развития технологий, организации следуют тенденции по расширению облачной инфраструктуры в сторону еще более гибких моделей частных, гибридных и публичных облаков. Для развития передовых облачных технологий в различных сферах казахстанского бизнеса на семинаре будут представлены лучшие кейсы в формате Lightning talks. На бизнес-встречу приглашаются владельцы собственного бизнеса в Казахстане, первые руководители организаций, руководители ИТ-подразделений, а также заинтересованные стороны бизнес сообщества.

Спикерами выступят международные эксперты в области облачной инфраструктуры. Они расскажут об успешных примерах перехода казахстанских компаний в облако. В рамках мероприятия пройдут открытые беседы по интересующим вопросам ИТ-инфраструктуры для развития бизнеса.

Время начала мероприятия в 12:00. Участие в бизнес встрече бесплатно, по предварительной записи.