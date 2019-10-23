HPE Discover More Nur-Sultan. Нур-Султан

В программе конференции предусмотрено несколько панельных сессий, работа демо-зоны, а также параллельные сессии по темам Edge, Cloud и Data.

24 октября в г. Нур-Султан пройдет конференция HPE Discover More Nur-Sultan. На ней вы узнаете, как технологии, приложения и переход данных от периферии к облаку могут объединиться для развития вашего предприятия.

Наш мир смещается от больших центров обработки к маленьким центрам данных по всему миру. Стремительное развитие встроенных средств искусственного интеллекта, сверхбольшого количества подключений и периферийных данных меняют рынки, нарушая привычный порядок во всех сферах и преобразуют то, как мы живем и работаем. В этом мире перехода от периферии к облаку будущее будет за быстрыми системами. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как Hewlett Packard Enterprise может помочь вам превратить идеи в доход быстрее, чем когда-либо прежде. С учетом радикальных изменений в ИТ, будущее всегда будет принадлежать компаниям, которые расширяют границы возможного. Компания HPE позволяет предприятиям ускорить внедрение инноваций, сократить время окупаемости, а также помогает оптимизировать существующие условия.

В программе конференции предусмотрено несколько панельных сессий, работа демо-зоны, а также параллельные сессии по темам Edge, Cloud и Data. Для участия в HPE Discover More Nur-Sultan необходима предварительная регистрация.