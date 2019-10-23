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На 110 млрд тг. оказано услуг по компьютерному программированию

HPE Discover More Nur-Sultan. Нур-Султан

В программе конференции предусмотрено несколько панельных сессий, работа демо-зоны, а также параллельные сессии по темам Edge, Cloud и Data.

Мероприятие пройдет 24 октября 2019 года
Место проведения — г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, The Ritz-Carlton Astana

24 октября в г. Нур-Султан пройдет конференция HPE Discover More Nur-Sultan. На ней вы узнаете, как технологии, приложения и переход данных от периферии к облаку могут объединиться для развития вашего предприятия.

Наш мир смещается от больших центров обработки к маленьким центрам данных по всему миру. Стремительное развитие встроенных средств искусственного интеллекта, сверхбольшого количества подключений и периферийных данных меняют рынки, нарушая привычный порядок во всех сферах и преобразуют то, как мы живем и работаем. В этом мире перехода от периферии к облаку будущее будет за быстрыми системами. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как Hewlett Packard Enterprise может помочь вам превратить идеи в доход быстрее, чем когда-либо прежде. С учетом радикальных изменений в ИТ, будущее всегда будет принадлежать компаниям, которые расширяют границы возможного. Компания HPE позволяет предприятиям ускорить внедрение инноваций, сократить время окупаемости, а также помогает оптимизировать существующие условия.

В программе конференции предусмотрено несколько панельных сессий, работа демо-зоны, а также параллельные сессии по темам Edge, Cloud и Data. Для участия в HPE Discover More Nur-Sultan необходима предварительная регистрация.

Организатор — Hewlett Packard Enterprise
РФ, г. Москва, Ленинградское шоссе д. 16а, стр. 3
+7 (499) 403-47-00

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