Atyrau Energy Challenge. Казахстан

Марафон программистов, разработчиков, web-мастеров, стимулирующий появление и развитие новых идей, способствующих фасилитации операционных процессов в нефтегазовой отрасли.

В Атырау стартовал «Atyrau Energy Challenge», ставящий своей целью цифровизацию нефтегазовой отрасли и увеличение участия казахстанских компаний в закупках IT-услуг нефтегазовыми операторами.

Цели «Atyrau Energy Challenge»:

— Найти и помочь внедрить наиболее перспективные решения для нефтегазовой отрасли Казахстана;

— Разработка местного контента и цифровой стартап-экосистемы в Атырау;

— Привлечь научные сообщества и стартапы из соседних стран;

— Привлечь перспективные стартапы, акселераторы и инвесторов в нефтегазовую отрасль.

На конкурс приглашаются участники со всего Казахстана. Им предстоит создать решения для обеспечения соблюдения правил безопасности и экологичности, фасилитации процессов складирования и хранения материалов, сокращения бумажного документооборота, а также для промышленного Интернета вещей.

Подробное описание задач, технические задания и правила участия опубликованы на сайте. Результатом решения задачи станут готовые продукты, максимально работоспособные и запущенные в тестовом режиме. К участию в «Atyrau Energy Challenge» допускаются участники старше 16 лет, с опытом работы более шести месяцев в нефтегазовой отрасли. Для рассмотрения и отбора поступивших заявок участников организатором создается экспертный совет, состоящий из сотрудников ТШО, КМГ, НКОК и КПО, а также привлеченных отраслевых экспертов из других компаний.