Webcom Digital Day. Алматы

Узнайте секреты продвижения бизнеса в интернете от экспертов из Google, Яндекс, Вконтакте, Mail.ru и Webcom Group.

За каждого клиента приходится бороться и бороться тяжело. Традиционных каналов привлечения клиентов уже не достаточно, чтобы удержать бизнес на плаву и развиваться. Как расти в таких непростых условиях? В одном зале мы собрали экспертов и представителей ведущих digital-корпораций Казахстана, чтобы рассказать вам о секретах, трендах и инструментах интернет-маркетинга, которые помогут обойти конкурентов и вывести свой бизнес на новый уровень.

Вы узнаете, как продвигать бизнес в интернете, как выстраивать эффективную стратегию, какие инструменты использовать, чтобы отдача от маркетинга была максимальной, как работать с подрядчиками, как выстраивать отношения с клиентами. На конференции выступят эксперты Google, Яндекс, Вконтакте и Webcom Group.

Для участия необходима предварительная регистрация.