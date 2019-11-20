IoT & AI World Summit Eurasia. Алматы

II Всемирный цифровой саммит по Интернету вещей и искусственному интеллекту.

II Всемирный цифровой саммит IoT World & AI Summit Eurasia пройдет в Алматы 20–21 ноября 2019 года. Ключевыми темами саммита станут развитие технологий Интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта, обеспечение кибербезопасности и применение на практике передовых технологических решений.

На площадке будут работать девять специализированных потоков: «Промышленность 4.0», «Цифровой нефтегаз», «Цифровые корпорации», «Умный город», «Энергетика и коммунальные услуги», «Большие данные и искусственный интеллект», «Виртуальная и дополненная реальность», «Кибербезопасность», «Связь и подключение». В дополнение к основной программе в 2019 году будут проводиться два совмещенных конференц-потока — Blockchain Tech Hub и IoT Startup Tech Hub.

В деловой программе саммита будут представлены более 80 практических кейсов с яркими примерами внедрения прорывных инноваций в различных отраслях экономики, социальной сферы, городской среды, а также более 50 комплексных и точечных решений ведущих вендоров и более 100 решений стартапов из стран СНГ, Европы, Азии и Америки.

Кроме того, в рамках специального потока IoT Startup Tech Hub будут проходить стратегические дискуссионные панели, посвященные интеграции молодых технологических проектов в бизнес-структуры и привлечению разработчиков к развитию мощной IoT-экоситемы для увеличения темпов и масштабов цифровизации традиционных секторов экономики.

Условия регистрации можно найти на сайте.