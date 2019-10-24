Digital Bridge 2019. Нур-Султан

Основная цель мероприятия — организация диалоговой площадки для обмена опытом и инновационными решениями в области цифрового развития.

24-25 октября в Нур-Султане пройдет международный технологический форум Digital Bridge — площадка для обмена идеями в сферах IT, медиа и культуры. Digital Bridge — это ежегодный форум для интернет-компаний, технологических предпринимателей, венчурных инвесторов, бизнес ангелов, государственных должностных лиц, корпораций, ИТ-специалистов, блогеров и цифровых СМИ, который проводится для обмена опытом, обсуждения инновационных решений, а также создания цифрового моста между Центральной Азией и остальным миром.

В рамках форума планируется проведение нескольких сессий, среди которых — Next Tech Entrepreneur Forum, Digital Qazaqstan Forum, QazTech Forum, Astana Hub Battle и Astana Hub Awards, а также CDO Open Talks.

Регистрация на Digital Bridge 2019 бесплатная, проводится на сайте форума.