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Digital Bridge 2019. Нур-Султан

Основная цель мероприятия — организация диалоговой площадки для обмена опытом и инновационными решениями в области цифрового развития.

Мероприятие пройдет 24 — 25 октября 2019 года
Место проведения — г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, С4/6, «Международный технопарк IT-стартапов «AstanaHub»

24-25 октября в Нур-Султане пройдет международный технологический форум Digital Bridge — площадка для обмена идеями в сферах IT, медиа и культуры. Digital Bridge — это ежегодный форум для интернет-компаний, технологических предпринимателей, венчурных инвесторов, бизнес ангелов, государственных должностных лиц, корпораций, ИТ-специалистов, блогеров и цифровых СМИ, который проводится для обмена опытом, обсуждения инновационных решений, а также создания цифрового моста между Центральной Азией и остальным миром.

В рамках форума планируется проведение нескольких сессий, среди которых — Next Tech Entrepreneur Forum, Digital Qazaqstan Forum, QazTech Forum, Astana Hub Battle и Astana Hub Awards, а также CDO Open Talks.

Регистрация на Digital Bridge 2019 бесплатная, проводится на сайте форума

Организатор — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
г. Нур-Султан, пр-т Мәңгілік Ел, д. 8, подъезд 2
+7 (7172) 74-94-64, 74-94-75, 74-97-28

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