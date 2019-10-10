Palo Alto Networks Security Day Kazakhstan. Алматы

На конференции вы узнаете, как повысить эффективность защиты с помощью автоматизации и безопасно перейти на новые передовые технологии.

Компания Palo Alto Networks рада пригласить вас на конференцию по информационной безопасности Palo Alto Networks Security Day Kazakhstan, которая состоится 11 октября в Алматы. Palo Alto Networks продолжает активно инвестировать в разработку новых решений в сфере информационной безопасности, и будет рада поделиться своими инновациями и последними разработками.

Темой предстоящей конференции стала «Всесторонняя безопасность», что отражает цель Palo Alto Networks по обеспечению комплексной безопасности данных в эпоху цифровизации. В ходе интерактивного мероприятия эксперты Palo Alto Networks и компаний-партнеров расскажут, как повысить эффективность защиты с помощью автоматизации, и продемонстрируют, как упростить и сделать безопасным переход на новые передовые технологии.

В зоне выставки пройдет демонстрация новых технологий и решений, а представители Palo Alto Networks и партнеров представят реальные кейсы защищенной цифровой трансформации. Это будет интересно сотрудникам любых уровней!

Обратите внимание, что данная конференция бесплатная. При успешной регистрации вы получите подтверждение об участии от организатора.