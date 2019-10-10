InvestPro Kazakhstan 2019. Алматы

Владельцы крупного и среднего бизнеса смогут обсудить вопросы сотрудничества и узнать об инвестиционных возможностях за рубежом.

Компания Bosco Conference приглашает посетить ежегодную международную В2С конференцию InvestPro в Казахстане, г. Алматы. Докладчиками и партнерами конференции являются ведущие мировые эксперты в сфере предоставления корпоративных и банковских услуг, защиты активов, управлении частным капиталом, бизнес-иммиграции. Среди них — представители таких компаний, как Henley& Partners, Leptos Estates, BEYOND Residence& Citizenship, Swiss Quote Bank, Swiss Trust AG, Apex Capital Partners, Audina Treuhand AG, Stern International Bank, Aurora Consulting, Andermatt Swiss Alps AG.

В рамках конференции эксперты рассмотрят тенденции планирования гражданства и местожительства на 2019–2020 гг., программы иммиграции Великобритании. Кроме того, будет уделено внимание вопросам получения гражданства Кипра за инвестиции, а также получению образования в ВУЗах этой страны (как возможность интеграции в экономическую и социальную системы мирового сообщества).

Эксперт Andermatt Swiss Alps AG поделится секретами приобретения альпийской недвижимости, а представитель Audina Treuhand AG расскажет о семейных фондах и защите активов в княжестве Лихтенштейн. Представитель Swiss Quote Bank (Швейцария) расскажет о ближайших перспективах банковского рынка и о том, как максимизировать доходность в нестабильных условиях. А представитель Stern International Bank (США) расскажет о преимуществах американских банков. В целом, регламент конференции позволит в комфортной атмосфере ознакомиться с более чем 20 докладами и обсудить наиболее волнующие вопросы в перерывах между сессиями, а также на вечернем коктейле.

В рамках InvestPro Kazakhstan также пройдет выставка, в которой примут участие международные банки, юридические, инвестиционные, аудиторские, финансовые и девелоперские компании.

Конференция InvestPro Kazakhstan интересна тем, что это не только уникальная площадка для получения качественной и достоверной информации, а и возможность повысить узнаваемость и обрести новых клиентов и партнеров из более чем 30 стран. Участниками конференции являются владельцы крупного и среднего бизнеса, генеральные и финансовые директора, корпоративные юристы, управляющие партнеры юридических фирм, частные инвесторы, посредники по оказанию корпоративных услуг, налоговые и финансовые консультанты, банкиры, профессионалы по управлению активами, провайдеры трастовых и фидуциарных услуг, представители корпоративного бизнеса и персональные инвесторы из стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии, США и Канады.

Конференция будет проходить на русском и английском языках, с обеспечением синхронного перевода докладов.

Условия регистрации:

— Для двух представителей компаний из Казахстана участие является бесплатным.

— Для представителей из других стран: EUR 300.

С промо-кодом PROFIT15 участникам предоставляется скидка в размере 15%. Обязательна предварительная регистрация.