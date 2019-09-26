IT-week 2019. Караганда
Выставка цифровых технологий, открытые лекции, ярмарка вакансий и хакатон ждут участников мероприятия.
Мероприятие пройдет 24 — 27 сентября 2019 года
Место проведения — г. Караганда, Центр Бокса им. Серика Сапиева
С 24 по 27 сентября в Караганде пройдет масштабное мероприятие IT-week 2019. Оно будет состоять из нескольких этапов: в первые два дня участники хакатона будут соревноваться за главный приз в 1 млн тенге, параллельно пройдут лекции и воркшопы.
Организатор — ОО «Алтын Казына»
+7 (708) 120-39-68