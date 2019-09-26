IT-week 2019. Караганда

Выставка цифровых технологий, открытые лекции, ярмарка вакансий и хакатон ждут участников мероприятия.

С 24 по 27 сентября в Караганде пройдет масштабное мероприятие IT-week 2019. Оно будет состоять из нескольких этапов: в первые два дня участники хакатона будут соревноваться за главный приз в 1 млн тенге, параллельно пройдут лекции и воркшопы.