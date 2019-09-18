CRM Conference 2019. Алматы
О продажах, маркетинге и клиентском сервисе расскажут признанные эксперты и успешные предприниматели из России, Казахстана и Украины.
19 сентября в Алматы пройдет CRM Conference 2019 — конференция о продажах, маркетинге и клиентском сервисе. Мероприятие соберет владельцев и руководителей бизнеса, профессионалов в маркетинге и продажах — всего порядка 1000 представителей казахстанского бизнеса.
Преимущества участия:
— Возможность услышать опытных и успешных предпринимателей
— Важная и полезная информация о продажах, маркетинге и работе с клиентами
— Новые знакомства и обмен практическим опытом
— Потенциальные клиенты и партнеры среди 1000 предпринимателей
— Яркие эмоции и позитивная энергия развития
Узнайте, как прокачать свой бизнес и профессиональные навыки уже сегодня! Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.