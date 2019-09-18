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CRM Conference 2019. Алматы

О продажах, маркетинге и клиентском сервисе расскажут признанные эксперты и успешные предприниматели из России, Казахстана и Украины.

Мероприятие пройдет 19 сентября 2019 года
Место проведения — Алматы

19 сентября в Алматы пройдет CRM Conference 2019 — конференция о продажах, маркетинге и клиентском сервисе. Мероприятие соберет владельцев и руководителей бизнеса, профессионалов в маркетинге и продажах — всего порядка 1000 представителей казахстанского бизнеса.

Преимущества участия:

— Возможность услышать опытных и успешных предпринимателей
— Важная и полезная информация о продажах, маркетинге и работе с клиентами
— Новые знакомства и обмен практическим опытом
— Потенциальные клиенты и партнеры среди 1000 предпринимателей
— Яркие эмоции и позитивная энергия развития

Узнайте, как прокачать свой бизнес и профессиональные навыки уже сегодня! Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.

Организатор — ТОО «1C-Битрикс Казахстан»
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 304, 315
+7 (727) 329-24-24, 328-29-29

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