CRM Conference 2019. Алматы

О продажах, маркетинге и клиентском сервисе расскажут признанные эксперты и успешные предприниматели из России, Казахстана и Украины.

19 сентября в Алматы пройдет CRM Conference 2019 — конференция о продажах, маркетинге и клиентском сервисе. Мероприятие соберет владельцев и руководителей бизнеса, профессионалов в маркетинге и продажах — всего порядка 1000 представителей казахстанского бизнеса.

Преимущества участия:

— Возможность услышать опытных и успешных предпринимателей

— Важная и полезная информация о продажах, маркетинге и работе с клиентами

— Новые знакомства и обмен практическим опытом

— Потенциальные клиенты и партнеры среди 1000 предпринимателей

— Яркие эмоции и позитивная энергия развития

Узнайте, как прокачать свой бизнес и профессиональные навыки уже сегодня! Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.