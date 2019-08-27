Channel Connect 2019. Алматы

Ежегодное мероприятие для партнеров Microsoft, посвященное новинкам продуктов и решений.

Конференция Channel Connect — ежегодное мероприятие для поставщиков IT, посвященное современным устройствам с Windows 10 Pro, Microsoft Office, Windows Server и другим продуктам Microsoft.

В рамках конференции вы услышите выступления и сможете задать вопросы представителям Microsoft из Казахстана и России, а также крупнейшим производителям устройств. Также среди спикеров — эксперты, которые расскажут о о реальности современных киберугроз и возможностях противодействия поставщикам нелегальных продуктов:

— Даниэль Москин, руководитель департамента продаж в регионе восточной Европы, Microsoft

— Сергей Дмитриев, руководитель отдела по работе с производителями вычислительной техники в странах СНГ, Microsoft

— Ринат Хабиров, руководитель отдела по работе с производителями вычислительной техники в странах Центральной Азии, Microsoft

— Марат Хайрулин, менеджер по партнерским коммуникациям, Microsoft

— Нурлан Жаныбек, руководитель департамента по образованию в странах СНГ, Microsoft

— Алмас Молдаканов, менеджер по бизнес-программам, Microsoft

— Евгений Папантониу, менеджер по работе с поставщиками и производителями серверного оборудования, Microsoft

— Санжар Кенжеханулы, исполнительный директор, Bilim Media Group

— Отар Шеклашвили, директор по продуктам, Acer

— Виктор Дремков, технический консультант, Dell

— Антон Русских, категорийный менеджер, HP Ink

— Берик Турсбеков, региональный менеджер по продажам для малого и среднего бизнеса, Lenovo

— Александр Пушкин, эксперт по кибербезопасности, ЦАРКА

На специально организованной выставке вы сможете познакомиться с последними новинками устройств, пообщаться с представителями производителей компьютерной техники, среди которых Acer, ASUS, Dell, HP, Intel, Lenovo, MSI и другие. Кроме того, вас будут ждать специальные конкурсы и ценные подарки от партнеров конференции и участников демо-выставки.

Полная программа Channel Connect опубликована на сайте мероприятия. Для участия в Channel Connect 2019 необходимо пройти регистрацию.