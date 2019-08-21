Казахстанско-Корейский семинар по сотрудничеству в сфере ИКТ. Нур-Султан

Эксперты из Кореи поделятся своим опытом в разработке архитектуры госорганов, Smart City, 5G, искусственном интеллекте, больших данных.

21-22 августа в г. Нур-Султан состоится Казахстанско-Корейский семинар по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий с участием вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Оспанова А.

В рамках семинара эксперты Национального Агентства информационного сообщества Республики Корея расскажут о лучших практиках в разработке архитектуры госорганов, Smart City, 5G, искусственном интеллекте, больших данных. Также эксперты поделятся опытом и в области государственной политики Республики Корея в сфере информатизации, цифровой трансформации отраслей экономики и применения инноваций в государственных проектах.

Для участия в семинаре необходимо написать на почту.