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На 5 позиций снизился инновационный индекс РК

Казахстанско-Корейский семинар по сотрудничеству в сфере ИКТ. Нур-Султан

Эксперты из Кореи поделятся своим опытом в разработке архитектуры госорганов, Smart City, 5G, искусственном интеллекте, больших данных.

Мероприятие пройдет 21 — 22 августа 2019 года
Место проведения — г. Нур-Султан

21-22 августа в г. Нур-Султан состоится Казахстанско-Корейский семинар по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий с участием вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Оспанова А.

В рамках семинара эксперты Национального Агентства информационного сообщества Республики Корея расскажут о лучших практиках в разработке архитектуры госорганов, Smart City, 5G, искусственном интеллекте, больших данных. Также эксперты поделятся опытом и в области государственной политики Республики Корея в сфере информатизации, цифровой трансформации отраслей экономики и применения инноваций в государственных проектах.

Для участия в семинаре необходимо написать на почту.

Организатор — АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
+7 (707) 690-66-00, (705) 176-25-16

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