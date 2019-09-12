MobiEvent’19. Алматы

Восьмая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи».

12 сентября в Алматы состоится восьмая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent'19», посвященная ситуации и вопросам развития рынка мобильных финансовых услуг и платежных технологий Казахстана и стран СНГ. 12 сентября пройдет конференция, а 13 сентября — платные мастер-классы с участием лидеров и экспертов финансовой отрасли и технологических компаний.

В MobiEvent принимают участие представители национальных и международных банков, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, операторов сотовой связи, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент- и сервис-провайдеров. Конференция представляет собой открытую дискуссионную площадку и трибуну для обмена практическим опытом на тему развития мобильной и электронной коммерции, платежных решений, инновационных технологий, а также мобильной рекламы.

В прошлом году MobiEvent посетили порядка 500 представителей финансовых, телекоммуникационных и технологических компаний. На конференции был представлен 31 доклад, из них 8 — от иностранных спикеров.